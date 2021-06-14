لبنان

اقتراحات خرجت عن إطارها المعروف

Lebanon 24
14-06-2021 | 18:14
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فوجئ مهتمون باقتراحات تخرج عملية تسمية الوزراء عن اطارها المعروف، مع العلم ان هذا الفريق يُركّز دائماً على الأصول والدستور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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