لبنان

تمايز واضح

Lebanon 24
14-06-2021 | 18:20
A-
A+
Doc-P-833271-637593169313103281.jpg
Doc-P-833271-637593169313103281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر تمايز واضح داخل "الثنائي" حول مسؤولية رئيس تيّار موالٍ في تعطيل مبادرات تأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هل يرجّح الثنائي الشيعي كفة الحريري على باسيل؟
lebanon 24
15/06/2021 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الأميركية المركزية يؤكد تنفيذ قرار انسحاب بلاده من ⁧‫أفغانستان‬⁩ مع استمرار دعم الحكومة الأفغانية لمواجهة الإرهاب
lebanon 24
15/06/2021 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دوّامة "التيار" والحكومة: بدي منها و"تفو" عليها
lebanon 24
15/06/2021 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد يبحث في اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الابراهيمي
lebanon 24
15/06/2021 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الثنائي

الحكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-14
22:59 | 2021-06-14
22:59 | 2021-06-14
23:19 | 2021-06-14
23:14 | 2021-06-14
23:12 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website