لبنان

تقلص التقديمات

Lebanon 24
14-06-2021 | 21:05
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قلصت مرجعيات سياسية تقديماتها الاجتماعية والصحية، على خلفية عدم تمكّنها من تلقّي الدعم المالي من دول صديقة وهيئات اغترابية.
 
المصدر: النهار
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