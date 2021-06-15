لبنان

تهريب خطة

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:07
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تبين ان مشروع اعادة تأهيل طرق في لبنان بتمويل من البنك الدولي اقر في مجلس الوزراء وجرى تمرير خطة توزيع الطرق في الامانة العامة من دون اقرارها في طاولة الحكومة
 
المصدر: النهار
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