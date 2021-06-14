عرقلة للتحقيقات

اعتبرت جهات متابعة ان عرقلة وزارة الطاقة للتحقيقات في صفقة البواخر تشكل مخالفة لنص المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على معاقبة سلوك الأشـخاص الـذين يقومون بترهيب المعنيين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة أو تهديدهم أو إيذائهم أو التأثير عليهم.