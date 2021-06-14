لبنان

لا تجديد

Lebanon 24
14-06-2021 | 21:12
A-
A+
Doc-P-833281-637593308690184042.jpg
Doc-P-833281-637593308690184042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في مخصصاتهم.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبه مدير عام مؤسسة مياه البقاع من المواطنين
lebanon 24
15/06/2021 06:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى بقاعية عن سد القرعون: الجريمة التي تتعرض لها البحيرة من فعل هذه السلطة
lebanon 24
15/06/2021 06:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه البقاع تناشد المسؤولين الإسراع في تأليف الحكومة
lebanon 24
15/06/2021 06:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه البقاع

سد القرعون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-14
22:59 | 2021-06-14
22:59 | 2021-06-14
23:19 | 2021-06-14
23:14 | 2021-06-14
23:12 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website