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لبنان
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Lebanon 24
14-06-2021
|
21:12
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رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في مخصصاتهم.
المصدر: نداء الوطن
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مؤسسة مياه البقاع
سد القرعون
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