لبنان

الوطني الحر - جان العلية تابع..

Lebanon 24
14-06-2021 | 21:14
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حتى الآن لم ينجح "التيار الوطني الحر" في تأمين موافقة اي كتلة نيابية أخرى على إدراج نص في اقتراح قانون الشراء العام، يبعد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء القادم
المصدر: نداء الوطن
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التيار الوطني الحر

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