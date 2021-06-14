26
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل يرجّح الثنائي الشيعي كفة الحريري على باسيل؟
Lebanon 24
14-06-2021
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": يتجنب الثنائي تجربة دياب جديدة ولذا لا يريد للحريري ان يعتذر ويتمسك بتكليفه الا في حال تم الاتفاق مسبقاً على البديل وهذه مهمة مستحيلة، لا سيما بعد اجماع دار الفتوى ومفتيها على الحريري وقطع الطريق على اي مرشح محتمل دونه. اذاً، هو فشل الاتفاق على البديل يقف خلف التمسك بالحريري فضلاً عن شرعيته داخل طائفته التي كرسته زعيماً في الوسط السني وبوصفه رئيس اكبر تكتل نيابي سني.
السبب الثاني هو الفتنة السنية الشيعية. حيث يصر الثنائي على تجنب وقوع مشكلة سنية شيعية وترجمة مثل هذا الاحتقان في الشارع المهيّأ للتفلت، خاصة في ظل التوتر السني المسيحي على خلفية صلاحيات تشكيل الحكومة والاشتباك بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف.
السبب الثالث والأهم لا سيما من ناحية رئيس مجلس النواب، ان لا مصلحة بكسر الحريري على حساب تكبير حجم باسيل سياسياً ودغدغة زعامته المسيحية على ابواب الانتخابات النيابية. بمعنى آخر ان التمسك بالحريري في جانب من الجوانب هو نكاية بباسيل وكي لا يخرج منتصراً على الحريري فيساهم الثنائي بكسر زعيم السنة لصالح الزعيم المسيحي. لذا لا بري ولا "حزب الله" في وارد نصح الحريري بالاعتذار طالما ان الاخير ليس في وارد تسمية البديل عنه.
فالثنائي الشيعي لم يعد يتحمل فكرة اعتذار الحريري دون الاتفاق على البديل ورغم كثرة حلفائه لكنه يبدو عاجزاً عن تبني اي منهم. حتى "حزب الله" الذي كبرت كرة عتب حلفائه عليه لتمسكه بالحريري لا يجد نفسه ملزماً بالضغط عليه للاعتذار، ويتفهم ان دعمه للحريري يغضب حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" والعهد ولكن لا حول ولا قوة.
بالاضافة لذلك فلا سقف زمنياً لدعم الثنائي للحريري، فالامر قد يمتد حتى آخر العهد. وهنا ايضاً لا بد من تلمس تمايز بين الثنائي "حزب الله- أمل". يبدو الاول محرجاً لان رصيد العهد الذي يدعمه قارب على نهايته بينما يقف عاجزاً عن دعمه، بينما لا يجد الثاني مصلحة له بدعم عهد على خصومة معه بدليل انقطاع لقاء الاربعاء المعتاد منذ فترة طويلة.
تابع
الأكثر قراءة
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
05:30 | 2021-06-14
14/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
03:00 | 2021-06-14
14/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
13:48 | 2021-06-14
14/06/2021 01:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
14:45 | 2021-06-14
14/06/2021 02:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
11:46 | 2021-06-14
14/06/2021 11:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:17 | 2021-06-15
لقاءات عكر في الدوحة.. تشديد على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر
02:00 | 2021-06-15
الحريري المدعوم من دار الفتوى وبري... باقٍ باقٍ باقٍ
01:52 | 2021-06-15
اللواء إبراهيم إلى موسكو في زيارة رسمية
01:45 | 2021-06-15
الحملة على العماد عون.. لمنع الجيش من منع التوترات الامنية
01:30 | 2021-06-15
مرجع سابق متخوّف من وصول لبنان لهذا السيناريو
01:15 | 2021-06-15
العقدة الحكومية "عطيني ياها بس ما بشوفك"
فيديو
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
Lebanon 24
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact