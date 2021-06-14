26
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سفير اوروبي يحذر وهذا ما قاله
Lebanon 24
14-06-2021
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة لـ«البناء» «أن أحد السفراء الأوروبيين في لبنان حذر بلاده بأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ذاهب للمزيد من التأزم ما سيضاعف معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى انهيارات في قطاعات خدميّة ومعيشية عدة، الأمر الذي سيهدد المؤسسات العامة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، وبالتالي يُضّعِف وحدة الدولة «المركزية» في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو المؤسسات غير الرسمية و»الدولتية» أي الأحزاب و»الميليشيات» الطائفية والمسلحة.
وحذر من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حالات تمرد وفرار لعناصر وضباط الجيش وانخراطهم في صفوف الأحزاب الطائفية المسلحة كحزب الله أملاً بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات من مالية وعينية من الأحزاب التي تمثل طوائفهم، فضلاً عن أن ضعف القوى الأمنية والمؤسسات الخدمية سيؤدي تلقائياً إلى انتشار حالات الفوضى الاجتماعية والأمنية وسيطرة الأحزاب على المناطق التي تخضع لها.
وأوصى السفير الأوروبي بلاده أيضاً إلى أن هذا الوضع الخطير يستوجب تحركاً أوروبياً عاجلاً، لا سيما على صعيد دعم القوى العسكرية وتحديداً الجيش اللبناني بالدواء والاستشفاء والغذاء والمحروقات». ومن هذا المنطلق بحسب الأوساط دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى «إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية».
تابع
الأكثر قراءة
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
05:30 | 2021-06-14
14/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
03:00 | 2021-06-14
14/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
13:48 | 2021-06-14
14/06/2021 01:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
14:45 | 2021-06-14
14/06/2021 02:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
11:46 | 2021-06-14
14/06/2021 11:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2021-06-15
في انتخابات ايار المقبل.. "انتكاسة" لـ"التيار الوطني الحر" في الأشرفية وكسروان
02:17 | 2021-06-15
لقاءات عكر في الدوحة.. تشديد على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر
02:00 | 2021-06-15
الحريري المدعوم من دار الفتوى وبري... باقٍ باقٍ باقٍ
01:52 | 2021-06-15
اللواء إبراهيم إلى موسكو في زيارة رسمية
01:45 | 2021-06-15
الحملة على العماد عون.. لمنع الجيش من منع التوترات الامنية
01:30 | 2021-06-15
مرجع سابق متخوّف من وصول لبنان لهذا السيناريو
فيديو
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
Lebanon 24
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact