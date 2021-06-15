فرنسا تنفي وتؤيد

نقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ‏عن مسوؤل فرنسي رفيع من أن "ما تردّد في شأن تأييد فرنسا تسلّم فيصل كرامي رئاسة الحكومة عار من ‏الصحّة، وأن فرنسا ما زالت مستمرّة في تأييد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل حكومة تخرج لبنان من ‏الأزمة، وتطابق خريطة طريق الرئيس الفرنسي ماكرون".‎وكشف المسوؤل الفرنسي لـ"النهار" إن "العقوبات الفرنسية على بعض المسؤولين تمّ وضعها، ولكنه لن ‏يكشف عن الأسماء؛ لافتا الى انه جرى ابلاغ الذين منعوا من الدخول إلى الأراض الفرنسية والحصول على ‏تأشيرة شنغن. واكد ان باريس لن تعلن الأسماء، ولكنّها نفّذت العقوبات التي في الإمكان إلغاؤها، إذا انتهى تعطيل ‏تشكيل حكومة‎.‎