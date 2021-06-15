العقدة الحكومية "عطيني ياها بس ما بشوفك"

اعتبر مصدر بارز في "التيار الوطني الحر" ان الرئيس المكلف سعد الحريري بات اسير اللاءات التي اعلن عنها لشد عصب طائفته وابرزها رفضه التحاور مع النائب جبران باسيل، فيما هو في المقابل يشترط على" التيار" منح حكومته الثقة.

وقال المصدر "هذا الامر غير مقبول ، لان الحريري يريدنا شركاء معه فقط في تحمل "مسؤولية فشل حكومته"، متجاهلا رأي اكبر كتلة نيابية مسيحية".

في المقابل تعتبر اوساط" المستقبل" ان التيار الوطني الحر "يتقصد التعمية على الحقيقة وهي ان باسيل يريد من كل ما يقوم به ان يوحي للجميع انه شريك اساسي في القرار، ولو على حساب رئاسة الجمهورية والدستور".

واكدت الأوساط "ان التيار يريد حصة حكومية بالمواربة وثلثا معطلا، وان يكون شريكا في القرار، وفي الوقت ذاته يدعي انه غير معني ، ونحن نقول له ما قاله الشاعر "لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي".