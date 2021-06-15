لبنان

لقاء بين "القوات" وورونيكا

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:07
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري.
 
وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد، حيث تركّز البحث على موضوع إنشاء لجنة تقصي حقائق دوليّة بما خص انفجار مرفأ بيروت.
وتمنى جعجع على ورونيكا متابعة عريضة تكتل "الجمهورية القوية" التي قُدمت بشأن انفجار المرفأ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى تحقيقه. 
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