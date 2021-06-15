اللواء إبراهيم إلى موسكو في زيارة رسمية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم توجه صباحاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لأيام عدة.

وسيلتقي إبراهيم مسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية.