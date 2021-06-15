لبنان

اللواء إبراهيم إلى موسكو في زيارة رسمية

Lebanon 24
15-06-2021 | 01:52
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم توجه صباحاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لأيام عدة.
 
وسيلتقي إبراهيم مسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية.
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