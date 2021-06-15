انفجار الأزمة بشكل شامل يضع سيف الانتخابات على رقاب الجميع

بات اعتذار الرئيس الحريري امرا واقعا ويتم التفتيش عن سبيل لإعلانه بحكم استعصاء إيجاد الحلول، ما يعني سقوط جميع الاطراف في هوة سحيقة من الصعب الخروج منها من دون إعادة تكوين السلطة على اسس جديدة.

اعتذار الحريري ليس بالأمر اليسير ومخطىء كل من يظن انه حقق مكسبا في ذلك، فإنهيار الهيكل لن يستثني أحدا خصوصا في ظل تدحرج الوضع نحو من مزيد من التشظي وصولا الى حد الانفجار الكبير.