لقاءات عكر في الدوحة.. تشديد على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر

إستهلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، زيارتها الى الدوحة بلقاء مع سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري وطاقم السفارة اللبنانية، وجرى عرض لعمل السفارة من الناحية الإدارية لا سيما تلبية إحتياجات اللبنانيين من أبناء الجالية في قطر. وأثنت الوزيرة عكر على الجهود المبذولة من أجل تسهيل متطلبات اللبنانيين لا سيما خلال الفترة الماضية في ظل إنتشار وباء كورونا.

ثم إستقبلت عكر أبناء الجالية اللبنانية العاملين في شتى القطاعات والمجالات لا سيما رجال وسيدات الأعمال والعاملين في قطاعات الطب والمصارف والتعليم والإعلام والسياحة والفنادق إضافة الى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية.

واستمعت عكر الى هواجسهم وجرى عرض للأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الصعبة وهجرة اللبنانيين من ذوي الإختصاصات، وشكر أبناء الجالية دولة قطر على إحتضانها لهم وفتح أبواب العمل أمامهم في شتى المجالات، مشيرين الى أن أوضاعهم وأعمالهم في قطر تسير بشكل طبيعي ومتقدم. لكنهم أبدوا خشيتهم من تفلت الوضع الأمني ومصيرعائلاتهم في لبنان في ظل الأزمة الراهنة، إضافة الى تخوفهم على مصير ودائعهم في المصارف اللبنانية. وأعرب أبناء الجالية عن إستعدادهم للمساعدة في شتى المجالات من أجل إنقاذ لبنان.

عكر شددت أمامهم على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر التي فتحت أبوابها للبنانيين وقدمت المساعدات في كل الأزمات التي مر بها لبنان، ودعت الى أهمية الإلتفاف والتضامن والتضحية من أجل لبنان في هذه المرحلة، والسعي الى تعزيز قدرات بلدهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وحثت أبناء الجالية في قطر على السعي لمساعدة عائلاتهم وذويهم ودعم بلدهم، وزيارة لبنان خلال هذا الصيف وتنشيط السياحة بعد أن بدأ لبنان بالسيطرة على تداعيات وباء كورونا.

وأملت عكر تشكيل حكومة في أسرع وقت من أجل إستعادة المؤسسات الدستورية لدورها وإنقاذ لبنان من المحنة التي تواجهه.