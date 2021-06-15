اشكال البترون "عم نحكي قانون مش سياسة"

تعليقاً على "حادثة الاعتداء" على المواطنة ياسمين المصري في أحد مطاعم البترون من قبل الفريق الأمني المرافق للنائب جبران باسيل بالضرب على خلفية مشادة كلامية، أشار مصدر حقوقي أن تصنيف القدح والذمّ والتحقير بحسب قانون العقوبات اللبناني (المواد ٣٨٥ لغاية ٣٨٩) هو جرم، وأن المادة ٥٥٤ من القانون عينه جرمّت أيضاً الضرب والإيذاء،معتبراً أنه في دولة القانون مَن تعرض لجرم، يجب عليه التوجه إلى القضاء لإستيفاء حقه،ولا يمكنه إستيفاء هذا الحق بالذات عبر ارتكابه جرماً آخر.

وختم المصدر الحقوقي بالقول: "عم نحكي قانون مش سياسة."