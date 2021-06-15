الخليل ادعى على مجهول بسبب فيديو مفبرك عن تحويلات مالية

تقدم النائب أنور الخليل أمام النيابة العامة التميزية بدعوى قضائية "ضد مجهول وكل من يثبته التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، على خلفية فيديو مفبرك نشر منذ يومين بعنوان "أبرز التحويلات المالية التي حصلت بغالبيتها بعد 17 تشرين 2019" على حساب "سترايكر" على "تويتر" وعلى موقع "tayyar.org" وعلى موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي والواتساب".

وقال المدعي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، إن "في فبركة هذا الفيديو محاولة اغتيال سياسي وإلحاق أقصى درجات الضرر المعنوي والمادي به مع علم المدعى عليه المسبق انه لا أساس لهذه الاتهامات من الصحة وأن المدعي براء منها".

ولفت البيان الى أن "هذا الفيديو يأتي في سياق حملة ممنهجة تنظمها الغرف السود لدى فريق سياسي يتعمد تضليل الرأي العام وبث الأكاذيب، وتشويه وتلفيق وتزوير الحقائق بالتلطي خلف حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي".