لبنان

الخليل ادعى على مجهول بسبب فيديو مفبرك عن تحويلات مالية

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-833370-637593540090415862.jpg
Doc-P-833370-637593540090415862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقدم النائب أنور الخليل أمام النيابة العامة التميزية بدعوى قضائية "ضد مجهول وكل من يثبته التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، على خلفية فيديو مفبرك نشر منذ يومين بعنوان "أبرز التحويلات المالية التي حصلت بغالبيتها بعد 17 تشرين 2019" على حساب "سترايكر" على "تويتر" وعلى موقع "tayyar.org" وعلى موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي والواتساب".

 

وقال المدعي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، إن "في فبركة هذا الفيديو محاولة اغتيال سياسي وإلحاق أقصى درجات الضرر المعنوي والمادي به مع علم المدعى عليه المسبق انه لا أساس لهذه الاتهامات من الصحة وأن المدعي براء منها".

 

ولفت البيان الى أن "هذا الفيديو يأتي في سياق حملة ممنهجة تنظمها الغرف السود لدى فريق سياسي يتعمد تضليل الرأي العام وبث الأكاذيب، وتشويه وتلفيق وتزوير الحقائق بالتلطي خلف حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2021-06-15
07:09 | 2021-06-15
07:08 | 2021-06-15
06:45 | 2021-06-15
06:42 | 2021-06-15
06:38 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website