وزارة التربية جاهزة للامتحانات الرسمية.. ماذا عن طباعة الكراسات؟

أشارت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري إلى أن امتحانات "البروفيه" لن تكون صعبة، بل ستكون مدروسة"، وأكدت أن "الوضع النفسي للتلامذة تمّ أخذه بعين الاعتبار".



وقالت خوري لـ"الجديد": "نحن جاهزون بشكل كامل للامتحانات الرسمية"، وأعلنت أن الجيش أمّن طباعة الكرّاسات للامتحانات".