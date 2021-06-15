لبنان

اشكالات البنزين مستمرة في الجنوب

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:58
A-
A+
Doc-P-833378-637593559902552459.jpg
Doc-P-833378-637593559902552459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد عدد من محطات الوقود في الجنوب اشكالات وتدافع على خلفية تعبئة مادة البنزين  وطوابيرالسيارات.
وقد حصلت الاشكالات في محطات  بنت جبيل  طلال بيطار في كفرجوز و أيوب في حاروف.
مواضيع ذات صلة
ما صحة انفجار مستودع بنزين في بلدة زفتا الجنوبية؟ (فيديو)
lebanon 24
15/06/2021 20:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار... دوريات لمنع احتكار مادة البنزين (صور)
lebanon 24
15/06/2021 20:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خط خاص للفانات والسيارات العمومية في محطات البنزين
lebanon 24
15/06/2021 20:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تفعل مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي؟
lebanon 24
15/06/2021 20:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنوب

بنزين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:54 | 2021-06-15
12:51 | 2021-06-15
12:33 | 2021-06-15
12:21 | 2021-06-15
12:14 | 2021-06-15
12:12 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website