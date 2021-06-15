اشكالات البنزين مستمرة في الجنوب

شهد عدد من محطات الوقود في الجنوب اشكالات وتدافع على خلفية تعبئة مادة البنزين وطوابيرالسيارات.

وقد حصلت الاشكالات في محطات بنت جبيل طلال بيطار في كفرجوز و أيوب في حاروف.