فرعون: شرعيتهم سقطت

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "لا ندم ولا أسف ولا اعتذار من معطل آمال الشعب، بل فوقية واستفزاز وعنف تجاه الاضعف بحماية سلاح الغير.

شرعيتهم سقطت وبقي خيار الغدر والجشع وتفقير الناس والتبعية للبقاء في السلطة".