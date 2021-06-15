لبنان

فرعون: شرعيتهم سقطت

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:16
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غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "لا ندم ولا أسف ولا اعتذار من معطل آمال الشعب، بل فوقية واستفزاز وعنف تجاه الاضعف بحماية سلاح الغير.
شرعيتهم سقطت وبقي خيار الغدر والجشع وتفقير الناس والتبعية للبقاء في السلطة".
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