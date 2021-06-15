لبنان

دخل إلى منزل في زحلة.. سرق مصاغًا ذهبيًّا ومبالغ مالية فوقع في قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:18
A-
A+
Doc-P-833383-637593565289187360.jpg
Doc-P-833383-637593565289187360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ ١٣-٦-٢٠٢١، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين في مدينة زحلة وسرق من داخله مصاغا ذهبيا و/١٦/ ليرة ذهبية ومبالغ مالية بالعملتين الأجنبية واللبنانية- قُدّرت قيمة المسروقات بـ/75/ ألف دولارًا أميركيًا، وفرّ الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة وخلال ساعات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

- ج. ا. ز. (مواليد العام ۱۹۷۳، لبناني)

 وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ ١٤-٦-٢٠٢١ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه به في محلة سهل أبلح، فعملت دورية تابعة لشعبة المعلومات على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة منفردا بواسطة الكسر والخلع، وقام بالدلالة على مكان تخبئة المسروقات التي جرى ضبطها وتسليمها لصاحبها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:54 | 2021-06-15
12:51 | 2021-06-15
12:33 | 2021-06-15
12:21 | 2021-06-15
12:14 | 2021-06-15
12:12 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website