الاسمر: يستوقفنا ما يتمّ تداوله بالخفاء عن إمكانية رفع سعر ربطة الخبز

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر: "نتابع يومياً وعن كثب التطورات والمستجدات الطارئة على صعيد أسعار السلع والخدمات، ويستوقفنا اليوم ما يتمّ تداوله بالخفاء عن إمكانية رفع سعر ربطة الخبز مجدداً، خصوصاً وأنّ مشاكل عديدة تمرّ بها صناعة الرغيف في الفترة الراهنة والناتجة عن فقدان عناصر أساسية تدخل في صناعة الرغيف كالخميرة والسكر المدعوم والتلكؤ في تأمينها مع مادة المازوت لتأمين حاجة السوق من الرغيف".وأضاف: "الاتحاد العمالي العام يحذّر المسؤولين من اللامبالاة بالأمور وكأنهم غير معنيين بشؤون شجون وحاجات الشعب اللبناني الذي يئن من الفوضى العارمة في الأسواق وفقدان الدواء والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية في ظل غياب الرقابة الفاعلة والإجراءات الرادعة لضبط الأمور ومنع الاحتكار وحماية الإنسان في لبنان من الجوع الزاحف بدون رحمة".