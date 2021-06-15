لبنان

نقيب المهندسين الجديد في طرابلس يتسلم مهامه

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:28
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تسلم صباح اليوم النقيب الجديد لمهندسي طرابلس والشمال مهامه ضمن عملية تسليم رسمية في مركز النقابة في طرابلس. 

وقد سلّم النقيب السابق للمهندسين في الشمال المهندس بسام زيادة مهامه الى النقيب الجديد المهندس بهاء حرب وذلك في حضور اعضاء المجلس الجديد وعدد من المهندسين وموظفي النقابة.
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