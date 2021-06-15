اشكال بسبب البنزين والجيش يتدخل

اقدمت دورية من الجيش ومخابرات الجيش عن تطويق اشكال وقع امام احدى محطات البنزين في منطقة القبة - طرابلس.



وكان الاشكال قد وقع على خلفية تعبئة غالونات البنزين، حيث تدخل الجيش ومنع المحطة من تعبئة الغالونات وطالبها بالالتزام بقرارات الوزارة بتعبئة البنزين للسيارات والاليات حصراً.