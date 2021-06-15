لبنان

لجنة التربية أقرت مشروع قانون تعيين المتفرغين في اللبنانية في الملاك

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:44
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي فياض وعلي خريس. كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش، رئيس الجامعة العربية في بيروت الدكتور عمرو عدوي، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، ممثل الجامعة الاميركية الدكتور زاهر ضاوي، ممثل الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور بربر عقلي والباحثة التربوية ساره سنجر.

درست اللجنة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعلم عن بعد في التعليم العالي واقتراح قانون يرمي "اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي" المقدم من النائب علي فياض.

وقررت اللجنة "تأجيل البحث في التعلم عن بعد لمزيد من المشاورات والاطلاع على مختلف الآراء والجهات المعنية بالموضوع للخروج قدر الامكان بقانون متكامل خالي من الثغرات وذلك حفاظا على جودة التعليم العالي في لبنان".

وأقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب علي فياض.
 
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