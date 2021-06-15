لبنان

زحمة سير... والبنزين هو السبب

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:43
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يشهد اوتوستراد طرابلس - بيروت عند نقطة القلمون زحمة سير خانقة حيث ان السير متوقف نهائياً، وذلك بسبب تجمع السيارات امام احدى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم.

وقد بدأت السيارات بسلوك الطريق عكس السير للاستدارة وسلوك الطريق البحري بسبب توقف السير نهائياً، حيث طالب المواطنون من القوى الامنية التدخل لتسهيل السير.
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