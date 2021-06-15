زحمة سير... والبنزين هو السبب

يشهد اوتوستراد طرابلس - بيروت عند نقطة القلمون زحمة سير خانقة حيث ان السير متوقف نهائياً، وذلك بسبب تجمع السيارات امام احدى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم.



وقد بدأت السيارات بسلوك الطريق عكس السير للاستدارة وسلوك الطريق البحري بسبب توقف السير نهائياً، حيث طالب المواطنون من القوى الامنية التدخل لتسهيل السير.