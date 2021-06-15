للمرة الثانية في اقل من اسبوع.. القبض على شبكة في البربارة لبيع البنزين وتهريبه

أعلنت بلدية البربارة في قضاء جبيل في بيان، ان عناصر الشرطة لديها تمكنت للمرة الثانية في اقل من اسبوع من القبض على شبكة تقوم بتعبئة السيارات بمادة البنزين ومن ثم تفريغها في غالونات لبيعها في السوق السوداء او تهريبها الى سوريا. وقد تم تسليم افراد الشبكة مع المضبوطات الى الأجهزة الأمنية المختصة.