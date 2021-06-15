لبنان

اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي ينضم الى اضراب الخميس

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:50
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عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اجتماعاً في مقره في طرابلس وتداول في الأوضاع الراهنة في ظل انهيار  الاقتصاد الوطني وانعكاساته السلبية على الطبقة العاملة بعد تفاقم البطالة وتكاثر حالاتها نتيجة التسريع التعسفي وتخفيض الرواتب وانهيار سعر الليرة يعد الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ورفع الدعم عن المواد الأساسية وعدم توفرها في الأسواق بعد تكديسها في المستودعات لعرضها بعد ذلك بأسعار غالية لا يستطيع العمال والكادحين شراءها وفقدان الأدوية والبنزين والمازوت والحليب لتظهر في السوق السوداء بأسعار خيالية وأصدروا في نهاية الاجتماع البيان التالي:

·       ثمن الحذور مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في الاعتصام الذي دعا إليه المياومون الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاث سنوات أمام مقر الضمان في الميناء وتبنيه مطالبهم والضغط لتحقيقها.

·       تبنى الاتحاد دعوة الاتحاد العمالي العام إلى تنفيذ إضراب وطني نقابي عمالي وشعبي يشمل الأراضي اللبنانية كافة يوم الخميس الموافق 17 حزيران ودعا كل القوى والأحزاب والتجمعات والنقابات إلى  المشاركة في التجمع في التل- شارع المدارس خلف بلدية طرابلس قرب مدرسة مي ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً.

·       تبنى اتحاد نقابات العمال والمستخدمبن في الشمال دعوة الاتحاد العمالي العام إلى عقد مؤتمر نقابي موسع لبحث الوضع العام ودور الحركة النقابية بكافة مكوناتها في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وبلورة خطة إنقاذية توقف الانهيار وتبدأ مسيرة الإصلاح التي تعيد للبنان دوره الفاعل على كل المستويات.

·       شدد الاتحاد على أهمية وضرورة ارتقاء المسؤولين في الدولة إلى مستوى مواجهة التحديات والبدء بتسريع تشكيل الحكومة باعتبارها الخطوة العملية الأولى في طريق إنقاذ الوطن وبدء مسيرة تنفيذ الإصلاحات التي يستعيد معها الوطن دوره في بناء مستقبل واعد لكل أبنائه.
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