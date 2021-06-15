نقيب الاطباء يرفع الصوت مجددا... هذا ما قاله

حذر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف من هجرة الأطباء المتمادية والمؤلمة، بسبب الضائقة المعيشية الخانقة التي باتت تشكل خطرا على الأمن الصحي.

‏جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الجمعية اللبنانية السنوي لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات، بمشاركة محاضرين دوليين وأطباء متخصصين ، أخذين بعين الاعتبار كل التدابير الوقائية ضد وباء كورونا.

‏وذكّر الأطباء بوجوب العمل يدا واحدة لأعلاء شانهم علميا واجتماعيا، حرصا على العيش الآمن الكريم، لان التضامن يبقى الطريق الوحيد لتحقيق الاهداف ،فبالعلم والأخلاق يبقى لبنان.

‏وطالب المجلس التشريعي بإقرار القوانين المقدمة من النقابة والتي تعنى بحصانة الطبيب وحمايته من العنف الجسدي واللفظي أثناء قيامه بواجبه المهني،و بضمان الطبيب بعد التقاعد، و بدفع أتعابه ضمن مهلة زمنية قصيرة ، ورفع قيمة التعرفة الرسمية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة ، ‏وتحفيزهم على البقاء عبر تقديمات اجتماعية و تسهيلات مصرفية. كما شدد على ضرورة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية حتى يتمكن الاطباء من القيام بواجباتهم على اكمل وجه ، وعلى ضرورة مراقبة ومحاسبة كل المخالفين في هذا المجال حرصا على صحة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.