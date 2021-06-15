لبنان

نقيب الاطباء يرفع الصوت مجددا... هذا ما قاله

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:54
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حذر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف من هجرة الأطباء المتمادية والمؤلمة، بسبب الضائقة المعيشية الخانقة التي باتت تشكل خطرا على الأمن الصحي. 
‏جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الجمعية اللبنانية السنوي لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات، بمشاركة محاضرين دوليين وأطباء متخصصين ، أخذين بعين الاعتبار كل التدابير الوقائية ضد وباء كورونا. 
‏وذكّر الأطباء بوجوب العمل يدا واحدة لأعلاء شانهم علميا واجتماعيا، حرصا على العيش الآمن الكريم،  لان التضامن يبقى الطريق الوحيد لتحقيق الاهداف ،فبالعلم والأخلاق يبقى لبنان. 
‏وطالب المجلس التشريعي بإقرار القوانين المقدمة من النقابة والتي تعنى بحصانة  الطبيب وحمايته من العنف الجسدي واللفظي أثناء قيامه بواجبه المهني،و بضمان الطبيب بعد التقاعد، و بدفع أتعابه ضمن مهلة زمنية قصيرة ، ورفع قيمة التعرفة الرسمية وربطها بمؤشر  غلاء المعيشة ، ‏وتحفيزهم على البقاء عبر تقديمات اجتماعية و تسهيلات مصرفية.  كما شدد على ضرورة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية حتى يتمكن الاطباء من القيام بواجباتهم على اكمل وجه ، وعلى ضرورة مراقبة ومحاسبة كل المخالفين في هذا المجال حرصا على صحة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
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