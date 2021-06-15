ازمة البنزين تابع... زحمة خانقة في حلبا

شهدت مدينة حلبا في عكار زحمة سير خانقة عند مداخل المحافظة حيث علق المواطنين داخل سياراتهم بعد أن توقف السير لبعض الوقت وذلك نتيجة تهافت المواطنين على محطات المحروقات و إصطفافهم بطوابير التي شكلّت عائق أمام حركة السير.فيما عملت عناصر من قوى الأمن الداخلي مفرزة سير حلبا و شرطة البلديات على تسهيل حركة السير أمام المواطنين.