لبنان

ازمة البنزين تابع... زحمة خانقة في حلبا

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:57
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شهدت مدينة حلبا في عكار زحمة سير خانقة عند مداخل المحافظة حيث علق المواطنين داخل سياراتهم بعد أن توقف السير لبعض الوقت وذلك نتيجة تهافت المواطنين على محطات المحروقات و إصطفافهم بطوابير التي شكلّت عائق أمام حركة السير.

فيما عملت عناصر من قوى الأمن الداخلي مفرزة سير حلبا و شرطة البلديات على تسهيل حركة السير أمام المواطنين.
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