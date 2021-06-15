لبنان

القوات في زيارة تهنئة لجامعة الحكمة

Lebanon 24
15-06-2021 | 06:00
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صدر عن المكتب الاعلامي لتكتل "الجمهورية القوية":

زار وفد من حزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، جامعة الحكمة في فرن الشباك لتهنئة رئيسة الجامعة الدكتورة لارا كرم البستاني بتعيينها في منصبها الجديد، بعدما حالت ظروف جائحة كورونا دون زيارتها في حينه. 
وضم الوفد النائبين عماد واكيم وأنطوان حبشي، الأمين العام للحزب غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين زياد حرو، نائبة الرئيس ليا نعمة ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر.
حبشي:
واشار حبشي بعد الزيارة الى ان الوفد حضر في زيارة تعارف وتهنئة لرئيسة الجامعة، وتم البحث في مواضيع عدة اهمها المواضيع التربوية التي ممكن ان تؤثر على الطلاب والجامعات في آن معا. واستمع الوفد الى الهواجس الموجودة لدى الجامعات الخاصة والتي من الممكن التعاون لحلها.
حبشي اعتبر انه على الدولة ايجاد حلول لتخطي الازمات التي يمر فيها البلد، مؤكدا انه يجب الاخذ بعين الاعتبار في كل الحلول ان التربية في لبنان بدأت مع القطاع الخاص، لذا من الضروري المحافظة على المؤسسات الخاصة، الا انه في الوقت نفسه يجب الا يكون هناك اي حل على حساب الطالب وبشكل مطلق.
وشدد على اهمية تعاون الجميع في المجتمع اللبناني لاستمرار المؤسسات في العمل وفي تقديم مستوى عالٍ من الخدمة التربوية للطالب.
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