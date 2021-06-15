شركة كهرباء لبنان الشمالي حذرت من استمرار سرقة محطاتها

أوضحت شركة كهرباء لبنان الشمالي، قاديشا، في بيان أن "غرف المحطات الكهربائية والشبكات الهوائية تتعرض لموجة سرقة غير مسبوقة ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يتغذون بالتيار عن طريق هذين المصدرين ولفترات قد تطول لعدم توفر التجهيزات المطلوبة في مخازن الشركة".وذكرت، من جهة أخرى، بأنها "في ظل عدم الاستقرار في التغذية ستضطر بدورها الى اعادة توزيع التيار الكهربائي على محطاتها وشبكاتها بصورة غير منتظمة ولا يمكن تحديدها مسبقا، لذلك تحذر الشركة المواطنين الكرام من الاقتراب من التجهيزات الكهربائية حفاظا على سلامتهم، كما تدعوهم الى مساعدتها في حراسة الغرف والشبكات من خلال التحقق من هوية من يريد الدخول الى غرف المحطات او يحاول التسلط على الشبكة، وعند الاشتباه باحد يرجى فورا إبلاغ الشركة بالاتصال على الارقام المذكورة في أسفل هذا البيان وكذلك بالاتصال بأقرب مخفر" .أضاف البيان: " كما تريد قاديشا التأكيد على السادة المشتركين أن تعليق البعض على الشبكة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ويعرض المعتدي للملاحقة القانونية ويفاقم الأزمة ويضر بالجميع بمن فيهم اولئك الذين يقومون باعمال التعليق. كما تناشد القاديشا الوزارات المعنية والبلديات مؤازرتها في مواجهة ومنع هذه السرقات بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها الشركة، اذ ان اعادة تشغيل المحطات وايصال التيار الكهربائي للمشتركين والمحافظة على الاستثمار تكبد الشركة أكلافا مالية باهظة".وختم البيان : "نتمى على وسائل الاعلام المساهمة في هذا المجال بالحد الاقصى الممكن الاتصال على الارقام التالية: 36 - 35 - 34 - 33 -32 - 31/ 06410530.