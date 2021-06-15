لبنان

بعد محاولته الغش في الامتحانات... اطلق النار على مبنى المهنية

Lebanon 24
15-06-2021 | 06:22
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اقدم الطالب "ح. م." على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه مبنى مهنية القصر – قضاء الهرمل وذلك بعد خلاف تطور الى تشابك بالايدي مع أحد الأساذة المراقبين حيث ضبطه يغشّ خلال الامتحانات.
واقتصرت الأضرار على الماديات
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