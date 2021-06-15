بعد محاولته الغش في الامتحانات... اطلق النار على مبنى المهنية

اقدم الطالب "ح. م." على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه مبنى مهنية القصر – قضاء الهرمل وذلك بعد خلاف تطور الى تشابك بالايدي مع أحد الأساذة المراقبين حيث ضبطه يغشّ خلال الامتحانات.

واقتصرت الأضرار على الماديات