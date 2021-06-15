لبنان

هذا ما فعلته وزارة الاقتصاد في بعض محطات المحروقات في جبيل

Lebanon 24
15-06-2021 | 06:33
A-
A+
Doc-P-833423-637593610695647181.jpg
Doc-P-833423-637593610695647181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد انتشار اخبار عن اقفال عدد من محطات المحروقات في قضاء جبيل،علم ان وزارة الاقتصاد سطرت محاضر ضبط اداري في عدد من محطات المحروقات في المنطقة ولم تقدم على اقفل اي من المجطات.
مواضيع ذات صلة
مجهولون سرقوا كابلات كهربائية لمحلات في مجمع تجاري بجبيل
lebanon 24
15/06/2021 20:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة كهرباء جبيل: تخفيض الاشتراكات وتركيب العدادات وتقنين ذاتي مكثف
lebanon 24
15/06/2021 20:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل مرشح في جبيل
lebanon 24
15/06/2021 20:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شبان قطعوا الطريق على أوتوستراد جبيل والقوى الأمنية حضرت لفتحه
lebanon 24
15/06/2021 20:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

وزارة الاقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:54 | 2021-06-15
12:51 | 2021-06-15
12:33 | 2021-06-15
12:21 | 2021-06-15
12:14 | 2021-06-15
12:12 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website