هذا ما فعلته وزارة الاقتصاد في بعض محطات المحروقات في جبيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد انتشار اخبار عن اقفال عدد من محطات المحروقات في قضاء جبيل،علم ان وزارة الاقتصاد سطرت محاضر ضبط اداري في عدد من محطات المحروقات في المنطقة ولم تقدم على اقفل اي من المجطات.