عون تابع اجراءات معالجة أزمة المحروقات وحليب الاطفال.. وهذا ما دعا إليه

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال، ودعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار وتحقيق ارباح غير مشروعة.