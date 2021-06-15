لبنان

بعد قرار السفير التركي... اهالي البيرة يحتجون

Lebanon 24
15-06-2021 | 13:38
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قطع عدد من المحتجين طريق عام بلدة البيرة عند مدخل  بلدة منجز في عكّار إحتجاجاً عن تراجع السفير التركي في لبنان عن زيارته للبلدة،وعمدوا الى قطع الطريق بالعوائق الحديدية والحجارة مُطالبين من السفير التراجع عن قراره و زيارة البلدة كما كان مقرراً. 

و عُلِم أن إتصالات تُجرى مع فعاليات البيرة تتحدث عن امكانية عودة السفير التركي الى زيارة البلدة.

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