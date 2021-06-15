لبنان

كيف سيتحرك الاتحاد العمالي العام الخميس المقبل؟

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:09
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بعد الاعلان عن اضراب الاتحاد العمالي العام يوم الخميس المقبل،  أليكم برنامج التحركات ونقاط التجمع المقررة:
 
 
 
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