فهمي عرض مع وفد اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع شؤونا انمائية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار برئاسة احمد المير، وتم البحث في الشؤون الانمائية والخدماتية التي تتعلق بمنطقة عكار.