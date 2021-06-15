لبنان

فهمي عرض مع وفد اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع شؤونا انمائية

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:18
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار برئاسة احمد المير، وتم البحث في الشؤون الانمائية والخدماتية التي تتعلق بمنطقة عكار.
 
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فهمي

اتحاد بلديات القيطع

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