لبنان

سرق أكثر من 25 سيارة في بيروت!

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:25
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المدعو (ح.ن) لإقدامه على إطلاق النار في المنطقة المذكورة، ولقيامه بسرقة أكثر من 25 سيارة في منطقة بيروت بتواريخ مختلفة، وقد ضبطت بحوزته عدداً كبيراً من الهواتف الخلوية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.
 
 
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