لبنان

في حلبا... حادث سير واصابة (صورة)

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:31
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وقع حادث سير على طريق ضهر حلبا في عكار بين سيارة و دراجة نارية ما أدّى إلى إصابة سائق الدراجة،  وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج.
 
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