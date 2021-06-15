في حلبا... حادث سير واصابة (صورة)

وقع حادث سير على طريق ضهر حلبا في عكار بين سيارة و دراجة نارية ما أدّى إلى إصابة سائق الدراجة، وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج.