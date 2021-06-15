السرقات تستمر وتصل الى أسلاك "اوجيرو"





أقدم مجهولون مساء أمس على سرقة حوالي ٣٠٠ متر من الأسلاك الكهربائية التي تعود لشركة اوجيرو في منطقة البياض - الضنية.



وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالسرقة.