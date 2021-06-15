لبنان

السرقات تستمر وتصل الى أسلاك "اوجيرو"

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:39
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 أقدم مجهولون مساء أمس على سرقة حوالي ٣٠٠ متر من الأسلاك الكهربائية التي تعود لشركة اوجيرو في منطقة البياض - الضنية.

وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالسرقة.
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lebanon 24
15/06/2021 20:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24

اسلاك كهرباء

اوجيرو

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