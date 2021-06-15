لبنان

هذا ما قاله مجلس الانماء والاعمار عن تلف منتجات حليب الاطفال

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:51
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 صدر عن مجلس الانماء والاعمار، البيان الآتي:

"عطفا على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إتلاف كميات من حليب الأطفال المنتهية الصلاحية، يفيد مجلس الانماء والاعمار أنه تلقى بتواريخ 24/4/2019، و19/8/2019، و21/11/2019، و14/12/2020 كتبا من شركة فيفاسيتي ش.م.ل. سجل تجاري رقم /2038846/ ذات العنوان القائم في العقار رقم /898/ النقاش، تطلب بموجبها الموافقة على تلف كميات من حليب الأطفال ومواد أخرى منتهية الصلاحية، وذلك في منشآت معالجة النفايات التي يديرها مجلس الانماء والاعمار تمهيدا لطمر العوادم في المطمر الصحي.

وقد وافق مجلس الانماء والاعمار على طلبات هذه الشركة وأوعز إلى الاستشاري المشرف على عقود إدارة النفايات بإجراء اللازم، على أن تقوم الشركة صاحبة البضاعة المطلوب تلفها بنقلها وتفريغ الصناديق والعبوات بنفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء هو معتمد لكل البضائع المطلوب تلفها بطلب من صاحبها أو من الجهات الرسمية ذات الصلاحية. ويقتصر دور مجلس الانماء والاعمار على الإيعاز إلى الاستشاري والمتعهد باستقبال هذه البضائع ومعالجتها حسب الأصول بالنسبة لكل منها، كونها أصبحت تعتبر نفايات صلبة. لذلك اقتضى التوضيح".
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