بري بحث المستجدات السياسية والموضوع الحكومي مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير المغرب لدى لبنان محمد إكرين حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وظهرا بحث الرئيس بري المستجدات السياسية والموضوع الحكومي خلال استقباله السفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت دون الادلاء بتصريح .وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ القاضي محمد كنعان