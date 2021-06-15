خط خاص للفانات والسيارات العمومية في محطات البنزين

صدر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، البيان الاتي:"بعد الاجتماع الذي حصل اليوم مع رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في حضور أمين سر النقابة السيد حسن جعفر وممثل موزعي المحروقات في لبنان السيد فادي ابو شقرا والأستاذ ماهر سليم بصفته امين سر نقابة اصحاب الصهاريج والسيد وسام بدر الدين والسيد شربل الكيك والسيد سهيل الدادا، توصلنا بناءا لتمني طليس الى أخذ قرار بفتح خط خاص للفانات والسيارات العمومية في محطاتنا وذلك لتسهيل عملهم، ونتمنى من كافة المحطات التي تستلم المحروقات بالتعاون معنا في هذا الأمر وتخصيص كمية معينة للفانات والسيارات العمومية ضمن خط تعبئة خاص بهم، كما ونناشد اصحاب الشركات المستوردة بتزويدنا بكميات اضافية لتأمين قطاع النقل البري بمادة المحروقات نظرا لما يعانيه هذا القطاع من معاناة يومية لتأمين لقمة العيش".