في عكار... دوريات لمنع احتكار مادة البنزين (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من مصلحة حماية المستهلك، بالكشف على محطات المحروقات في منطقة عكار للتأكد من عدم احتكار مادتي البنزين والمازوت وقد تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفة منها.