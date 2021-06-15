لبنان

نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك أعلنت الاضراب العام

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:30
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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، في بيان، الإضراب العام، ودعت "العاملين في مصلحة النقل المشترك الى المشاركة الفاعلة في التجمعات التي يحددها الإتحاد العمالي العام في كل المحافظات والمناطق".

واشارت الى انه "التزاما بدعوة الإتحاد العمالي العام واتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الى الاضراب الوطني النقابي والعمالي والشعبي العام يوم الخميس في 17/06/2021، فإن تفاقم الأوضاع السياسية والمعيشية والمالية والاقتصادية والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وخصوصا لمصلحة النقل المشترك ومستخدميها لسنوات مضت من قبل حكومات متعاقبة تحت شعار "الخصصخة" وخدمة للقطاع الخاص الذي أثبت بامتياز أنه البديل الفاشل عن النقل المشترك، وها هي اليوم الدولة بعد تلكوئها لسنين مضت عن إعادة إحياء وتفعيل قطاع سكك الحديد والنقل المشترك، نراها عاجزة عن تأمين البديل البديهي وهو النقل العام، أمام أزمة ومعضلة المحروقات وتكون قد خسرت، أقله الآن، صمام أمان المواطنين، والحل الوحيد من دون منازع بعد ما آلت إليه الأمور على هذا الصعيد من فوضى عارمة للنقل وبدلاته المتحركة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات أو فقدانها من الأسواق، إضافة إلى فلتان سعر صرف الدولار بوتيرة تصاعدية من دون أي سقف أو رادع وضياع قيمة رواتبنا وتعويضاتنا، ناهيكم عن جنون الأسعار وطوابير الذل أمام محطات البنزين وفقدان الأدوية والمواد المدعومة وخصوصا حليب الأطفال واحتكارها وتخزينها من قبل بعض التجار المجرمين عديمي الرحمة بغية بيعها في السوق السوداء أو بانتظار رفع الدعم لزيادة أرباحهم وثرواتهم على حساب أرواح المرضى والأطفال الرضع من دون حسيب أو رقيب، لا بل غياب كامل لهيبة الدولة، دولة القانون والعدالة والمؤسسات".

وختمت: "وأمام هذا الواقع المرير، تعلن النقابة الإضراب العام وتدعو جميع العاملين في المصلحة المشاركة الفاعلة كل في نطاق سكنه في التجمعات التي يحددها الإتحاد العمالي العام في كل المحافظات والمناطق عل وعسى أن يعود السياسيون والتجار ومصاصي دماء الشعب إلى رشدهم وضمائرهم رأفة بالبلاد والعباد".
 
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