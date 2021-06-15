قرار قضائي يمنع تسليم مادة المازوت لعشر محطات محروقات

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قراراً موجهاً الى المديرية العامة للنفط، يقضي بمنع تسليم مادة المازوت لعشر محطات محروقات توزعت بين مناطق المنية والعبدة وعكار وصولاً الى الكورة، لكونها تبيع المادة المذكورة بأسعار السوق السوداء وذلك تمهيداً لتهريبها الى سوريا عبر منطقة الهرمل،كما قضى القرار بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان لإنفاذ القرار بمنع التسليم الى حين إنتهاء التحقيق.