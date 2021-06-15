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لبنان
المجذوب وقع وصندوق قطر للتنمية مذكرة لتأمين دعم مالي لأربعمائة طالب
Lebanon 24
15-06-2021
|
09:29
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وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب والمدير العام ل"صندوق قطر للتنمية" خليفة بن جاسم الكواري، مذكرة تفاهم تهدف إلى "الإسهام في تعزيز قطاع التعليم الجامعي في لبنان، من خلال تقديم منح دراسية جامعية لطلاب شهادتي البكالوريوس والدبلوم، تغطي 400 طالب وطالبة في الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك في حضور سفير قطر محمد بن حسن جابر الجابر، ممثل "مؤسسة التعليم فوق الجميع" طلال الهذال، ممثلي رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الوكيلة الموقتة للشؤون الأكاديمية الدكتورة لينا الشويري والدكتور عماد بعلبكي، المدير العام للتربية فادي يرق، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، إيمان عاصي، وفد من السفارة القطرية ضم المستشار علي المطاوعة والقنصل أحمد العبيدلي، ووفد من "صندوق قطر للتنمية" ضم كل من سلطان أحمد العسيري، ناصر أحمد الجابر، غسان زبيب وسامر افرنجية.
الجابر
وقال السفير الجابر: "يسعدني المشاركة اليوم في هذا الحدث البارز وحضور توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة التربية والتعليم العالي التي تسهم في ضمان التعليم وكسر الحواجز امام الطلاب من خلال المنح الجامعية المخصصة ل-400 طالب للدراسة في خلال 5 سنوات في الجامعة الأميركية، والمقدمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدعم من صندوق قطر للتنمية. وتأتي هذه المساهمة الكريمة من دولة قطر، تأكيدا منها على علاقات الاخوة والتعاون بين قطر ولبنان، كما تدل على ثقتها الراسخة بأن دعم التعليم والتربية هو المدخل الرئيسي للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للدول".
وأمل الجابر في "ان يشكل هذا المشروع حافزا للطلاب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لكي يتسلحوا بالعلم والمعرفة في سبيل تطوير مجتمعاتهم وتنميتها. الشكر الكبير لصندوق قطر للتنمية ولمؤسسة التعليم فوق الجميع على مساعيهما المباركة وجهودهما المبذولة في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص التعلم للجميع من دون استثناء".
المجذوب
وألقى الوزير المجذوب كلمة، فقال: "في بحر الأزمات والأمواج العاتية، يظهر الأصدقاء كمنارة تشيع الأمل بالخلاص. يسعدنا أن نحتفل اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وصندوق قطر للتنمية. وتهدف إلى الإسهام في تعزيز قطاع التعليم الجامعي في لبنان، من خلال تقديم منح دراسية جامعية لطلاب شهادتي البكالوريوس والدبلوم، تغطي 400 طالب وطالبة بنسبة 30% من الطلاب الفلسطينيين والسوريين، و 70% من الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعة الأميركية في بيروت، على مدى خمس سنوات، وتبلغ مساهمة الصندوق نحو خمسة 5 ملايين دولار أميركي".
اضاف: "ويأتي توقيع هذه المذكرة بدعم من أمير دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية وسفير دولة قطر في لبنان وأركان السفارة. إننا نتطلع إلى إستمرار دعم دولة قطر ومؤسساتها للتربية في لبنان، لأن التربية هي جوهر نهوض الأوطان، والسبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة على الصعد كافة. ويسرني في هذه المناسبة الكريمة أن أشكر من فوضني التوقيع على هذه المذكرة، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء. وندعو جميع الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة إلى مساعدة لبنان الرسالة، نعم لبنان الرسالة".
وختم: "نبارك للجامعة الأميركية في بيروت ولطلابها المستحقين هذه المساهمة الكريمة، ونتعهد كجهة رسمية ترعى تنفيذ هذا البرنامج، بناء على رغبة دولة قطر والمؤسسات فيها، بتسهيل الإجراءات التي تضمن تنفيذ مضمون هذه المذكرة بكل شفافية".
بعد ذلك عقد الوزير المجذوب والوفد القطري إجتماع عمل في مكتبه، تم فيه تأكيد "أهمية التعاون في مجال التربية والتعليم"، وشدد الجانبان على "مأسسة المشاريع وديمومتها وتوسيع أطرها لما فيه خدمة الأجيال وتفعيل المؤسسات".
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