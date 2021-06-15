لبنان

نائب لبري والحريري: اياكم تغيير وجه لبنان

Lebanon 24
15-06-2021 | 16:36
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غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف عبر "تويتر": "‏ما نسمعه عن اقتراح أخذ ثقة الحكومة قبل ان تقدم برنامجها الإصلاحي وتعرض خططها المنتظرة لإنقاذ البلد على مجلس النواب، ما هو إلا سرقة وتعد على دور مجلس النواب، الذي من المفترض انه سيد نفسه، إذن انتم لستم أسيادا عليه، فليسمح لنا دولة الرئيس بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والخليلين، فنحن في دولة ديموقراطية لا ملكية، هل عدنا الى الأساليب السورية في رسم وفرض الحكومات؟.
‏ان هذا الطرح عدا عن كونه إهانة لكم، فهو يضرب بالدستور اللبناني عرض الحائط.
‏إياكم وتغيير وجه لبنان!"
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