قائد الجيش يزور كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حيث التقى ضبّاط دورة الأركان 35 الذين سيتخرّجون قريباً وتوجَّه إليهم قائلًا: "تمكنتم بإصراركم من تخطي الصعاب واجتزتم استحقاقاتكم الأكاديمية بنتائج مميزة، فالقائد الناجح يبرز خلال الظروف الصعبة، وأي ظروف أشد صعوبة من الأعباء الاقتصادية الضاغطة التي لا ترحم؟

وأضاف: "تمر البلاد بمرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، إنّ قيادة الجيش تبذل جهودًا متواصلة لمساعدة العسكريين بجميع الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكرية أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات. وفي هذا السياق، تَبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش".

وفي النهاية، توجّه العماد عون بالتهنئة إلى ضباط الدورة ودعاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية متمنياً لهم النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبلية. وختم بالقول: "ستزول الصعوبات حتمًا، وبفضل إرادتنا الصلبة سنعبر إلى بر الأمان".